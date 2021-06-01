شكرا لقرائتكم خبر عن عزل منزلي للمدير التنفيذي للأهلي سعد شلبي بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا خلال الايام القليلة الماضية ، ويخضع الدكتور سعد شلبي حالياً لفترة عزل منزلي يتناول خلالها بروتوكول علاج للتعافي من هذا الفيروس الذي أصابه منذ ثلاثة ايام.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الأهلي على التواصل مع الدكتور سعد شلبي الايام الماضية من أجل الإطئمان عليه .

وكان الدكتور سعد شلبي قد أجرى مسحة طبية للكشف عن كورونا الأيام الماضية بعدما شعر بأعراض الفيروس ، وجاءت نتيجتها إيجابية ليتأكد إصابته بفيروس كورونا ومن المقرر أن يُجري مسحة جديدة أوائل الأسبوع المقبل لمعرفة مدى تحسّن حالته وإستحابته لبروتوكول العلاج من كورونا.