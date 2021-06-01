شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب التايكوندو بالبطولة الأفريقية فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب التايكوندو قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في منافسات البطولة الأفريقية والتى تستضيفها السنغال يومى 5 و6 يونيو الجارى .

وتضم البعثة من اللاعبين كل عمر شراقى ومصطفى فرج واحمد وائل وعبد الرحمن وائل وعبد الرحمن خلف وسيف عيسى و احمد الراوى وفى السيدات تم اختيار كل من شهد سامى ونور حسين ومنه مدحت واشرقت احمد وروان رفاعى و هداية ملاك وميسون ايهاب وتقى شعبان ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو.

ومن جانبه أكد كريم شبانة رئيس البعثة أن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم وفر كافة الإمكانيات فى ظل الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا من المشاركة فى بطولات بلغاريا وتركيا وإسبانيا بالإضافة إلى إقامة معسكرين واحد بمدينة الغردقة والاخر فى شرم الشيخ مع استضافة عدد من اللاعبين الأجانب خلال المعسكرين من أجل احتكاك اللاعبين بمدارس مختلفة فضلا عن المعسكر الأخير الذى أقيم فى لندن.

وأضاف رئيس البعثة أن بطولة أفريقيا ستكون صعبة بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين الذين تأهلو إلى طوكيو من خلال التصنيف العالمى ولم يشاركو فى التصفيات المؤهلة بالمغرب مؤكدا أن ذلك سيكون احتكاك قوى للاعبين قبل أولمبياد طوكيو .