كواليس غرفة الملابس.. حسام عاشور يرفض الامتثال لتعليمات فايلر واللعب مساك

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن الواقعة التى تعد السبب الحقيقى وراء أزمة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأهلى مع حسام عاشور لاعب الفريق السابق، والذى رحل عن النادى فى الموسم الماضى، بتوصية من المدرب السويسرى لعدم الحاجة لخدماته وبالتالى لم تقم الإدارة الحمراء بتجديد عقده.

بدأت الأزمة عندما امتعض حسام عاشور من طريقة تعامل فايلر معه أثناء منحه بعض التوجيهات الفنية فى أحد التدريبات، ليرد عليه بشكل استفز المدرب السويسرى ليدخل الثنائى فى مشادة قوية أمام جميع اللاعبين، كما رفض حسام عاشور تنفيذ تعليمات فايلر باللعب فى مركز المساك أثناء التقسيمة لتعويض النقص العددي في الدفاع، مؤكداً للمدرب السويسرى أنه لن يغير مكانه في وسط الملعب خاصة وأنه قائد الفريق.

وتدخل لاعبو الأهلي الكبار في وقتها وعلى رأسهم شريف إكرامي لإنهاء الأزمة بين فايلر وقائد الأهلي لينجحوا في إنهاء الخلاف، وعاد حسام عاشور من جديد للتدريبات، إلا أنه كان قد خرج نهائيا من الحسابات الفنية للمدرب السويسرى.