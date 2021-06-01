شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ ترتيبات رحلة تونس لمواجهة الترجي فى نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ النادي الأهلي خلال اليومين المقبلين ترتيبات رحلة تونس والتجهيز لها من أجل خوض مباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويقوم الجهاز الإداري للأهلي حالياً بالترتيب لرحلة تونس من خلال إنهاء إجراءات السفر والترتيب لهذه الرحلة الهامة للغاية.
على صعيد متصل ، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الموعد النهائي لمواجهتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الترجي التونسي.
وقال عبد الحفيظ، إن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه، وكان الاتحاد الاأفريقي لكرة القدم قد حدد موعدًا مبدئيًّا لمواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال 18 و25 يونيو المقبل قبل أن يتم تعديل الموعد.
يذكر أن الأهلي نجح في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، فيما تأهل الترجي التونسي بعد فوزه على شباب بلوزداد بركلات الترجيح عقب فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-0.