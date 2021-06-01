شكرا لقرائتكم خبر عن المحترف الكندى يرحل عن طائرة الزمالك قبل ساعات من لقاء حسم الدورى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض المحترف الكندى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك هانت الاستمرار في صفوف الفريق الأبيض قبل ساعات من لقاء حسم لقب دورى الكرة الطائرة فى مباراة تحديد البطل أمام الأهلى المحدد لها السادسة مساء غدا الأربعاء على صالة نادى المقاولون العرب .

يأتى هروب المحترف هانت بالرغم من عقد اللجنة الجديدة بالزمالك بقيادة حسين لبيب جلسه معه من أجل مد تعاقده الذى إنتهى 3 مايو الماضى فى ظل تأجيلات الدورى إلا أنه رفض مطلقا بعد محاولات عديدة و غادر القاهرة صباح اليوم .

يقام لقاء القمة غدا بدون جمهور وفقا لما أعلنته اللجنة المؤقتة لإتحاد اللعبة، مع السماح بحضور 35 فرد من أسر اللاعبين لكلا الفريقين فقط فى ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

إستضافت صالة المقاولون العرب قمة الدور الأول التى شهجت فوز الأهلى بعد نقل اللقاء على ملعب محايد من صالة الزمالك ، ولذلك تم نقل قمة ختام الدورى أيضا لملعب محايد لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص .

يعتلى فريق الزمالك للكرة الطائرة صدارة الترتيب بواقع 59 نقطة التى يمتلكها أيضا فريق الأهلى بنفس الرصيد ، بينما فاز الزمالك فى 20 مباراة ، الأهلى فى 19 ليمتلك الفريق الأبيض النصيب الاكبر من عدد مرات الفوز .

وأكدت لجنة المسابقات أن الفائز فى هذا اللقاء سيفوز باللقب، الجدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 .

نجح الزمالك فى الوصول إلى نفس نقاط الأهلى بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضى فى اللقاء المؤجل بينهما ، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2 .