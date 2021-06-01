شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تهيمن على الصدارة للشهر الثامن وتقدم الحمامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر مايو يونيو، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الثامن على التوالى، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخراً ببطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وتأتى نوران جوهر فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تحل نور الطيب في المركز الثالث، وتقدمت هانيا الحمامى مركزين لتستقر فى المركز الخامس وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى أكتوبر الماضي، حيث تغلبت فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقاً نوران جوهر.



تصنيف السيدات

وأعربت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم، عن سعادتها الكبيرة بالتتويج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، وقالت البطلة المصرية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": قدمت موسما مميزا رغم كورونا، وتُوِّجت بالبطولات وتباعد الفترات بين البطولات ساعدني على الاستعداد بشكل أفضل.

وأضافت: والدي ووالدتي هما مصدر كل إنجاز أحققه في حياتي وأشكرهما على كل شيء، وأستعد لبطولة العالم في الفترة القادمة هي الأهم بالنسبة لي واسعى للاحتفاظ باللقب.

وتوجت البطلة المصرية نور الشربيني، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التى استضافتها مدينة الجونة فى الفترة من 20 إلى 28 مايو الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشريني فى المباراة النهائية على نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، المصنفة العالمية الثانية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة جاءت نتيجتها كالتالي: 11-7, 11-8, 11-5.