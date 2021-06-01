شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال عن تتويج أسوان بكأس مصر: "ليه لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس مصر، عقب الفوز على المصري في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 5/4 بركلات الجزاء الترجيحية، وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": حاولت منح اللاعبين الدافع للفوز في الدقائق الأخيرة بمباراة المصري، بين الشوطين خرجنا مهزومين بهدف نظيف ولكننا كنا أفضل.

أضاف: حتى بعد استقبال الهدف الثاني، وشعرت بجديتهم وعدم يأسهم، وأجريت تغييرات للعودة باللقاء والدوافع كانت موجودة واللاعبين كانوا على قدر المسئولية.

واختتم متحدثاً عن طموح التتويج بكأس مصر: ليه لأ...نأخذ الأمور على مراحل وننتظر الفائز من الزمالك والمقاصة، وبمجرد أن يتحدد اللقاء سأقول للاعبين لماذا لا نفوز بالكأس، وسأعمل على الجانب الخططي والفني والنفسي أيَ كان الفريق الذي سنواجهه.

وقرر مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان صرف مكافأة مادية للاعبين والجهاز الفني بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، عقب الفوز على النادي المصري في مباراة الدور ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس.

وحرمت الأزمة المادية التي يعيشها نادي أسوان، مجلس إدارة الفريق من صرف مكافأة استثنائية للاعبين، ويعمل مجلس أسوان على توفير موارد جديدة للنادي بعد الحصول على حق الانتفاع بأرض النادي.

من جانبه، كشف عمرو الحلواني ظهير أيسر نادي أسوان، كواليس تسجيله لركلة الجزاء الحاسمة في تأهل فريق أسوان إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 5/4 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال الحلواني في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: من المباريات الجيدة التي لعبتها في حياتي كانت مباراة المصري خاصة أننا كنا متأخرين بهدفين نظيفين وتعادلنا وهذا أمر رائع، والمصري فريق كبير، وعندما تعادلنا في الوقت الضائع قلت للاعبين "ربنا عايز يدينا الماتش ولازم نركز".