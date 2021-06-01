شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفرض 5 لاعبين مواليد 2000 على قوائم الأندية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن هناك تفكير أن يكون هناك 5 لاعبين بقوائم أندية الدورى الممتاز من مواليد 2000، بحيث تضم القوائم فى الموسم الجديد 30 لاعباً و5 لاعبين أجانب بجانب 5 لاعبين مواليد 2000.
وأوضح مسؤولو الجبلاية أن الأمر مازال محل دراسة وسيتم عرضه على الأندية قبل الموسم الجديد وقبل فتح القيد، بحيث يتم حسم الأمر بشكل رسمى.
وعقدت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة اجتماعا أمس مع الأندية، وتم التطرق لأكثر من موعد لانتهاء الدورى، وسيتم حسم الموعد النهائى بعد وضوح الرؤية بشأن وصول النادى الأهلى لنهائى دورى أبطال افريقيا من عدمه وكذلك تأهل المنتخب الأولمبى للأدوار التالية فى الأولمبياد من عدمه أيضا.
وأبدت الأندية استعدادها للمساعدة في مسعى الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرًا؛ من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل، وهو ما عبر عنه صراحة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من أجل الصالح العام، فيما أبدى حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رغبة ناديه في إضفاء كل أشكال تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وهو الأمر الذي أكد معه مسئولو الاتحاد حرصهم على الالتزام به.