شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفرض 5 لاعبين مواليد 2000 على قوائم الأندية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن هناك تفكير أن يكون هناك 5 لاعبين بقوائم أندية الدورى الممتاز من مواليد 2000، بحيث تضم القوائم فى الموسم الجديد 30 لاعباً و5 لاعبين أجانب بجانب 5 لاعبين مواليد 2000.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن الأمر مازال محل دراسة وسيتم عرضه على الأندية قبل الموسم الجديد وقبل فتح القيد، بحيث يتم حسم الأمر بشكل رسمى.