شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج يواصل الصدارة للشهر الثامن على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر يونيو الجاري، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر الثامن على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضي عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للإسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى رغم تتويجه مؤخراً ببطولة الجونة الدولية، واستمرطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى في التصنيف الخامس عقب تتويجه مؤخرًا ببطولة بلاك بول، وواصل كريم عبد الجواد تواجده في المركز السادس.



تصنيف رجال الاسكواش

وواصل فارس الدسوقى حفاظه على المركز السابع، وتواجد محمد أبو الغار إلى المركز الـ11 وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على المركز الـ 12.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن موعد بطولة العالم للرجال والسيدات المقرر إقامتها فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تنطلق البطولة فى 10 يوليو المقبل وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، وذلك بعد غياب طويل للبطولات علن أمريكا بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

وكان الثنائي المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً، ونور الشربيني المصنفة الأولى للسيدات، آخر ثنائي حملا لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم التي أقيمت في شيكاغو.