شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينسحب من صفقة كريم فؤاد ليقرب اللاعب من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحب نادى انبى من صفقة شراء كريم فؤاد لاعب النجوم المعار للنادى البترولي من خلال إعلان عدم قدرته في تفعيل البند الذى يسمح له بشراء اللاعب مقابل سداد 15 مليون جنيه بانتهاء المدة المحددة له لشراء اللاعب .

وقال مصدر بانبى أن انسحاب النادى من الصفقة نظرا لسياسة النادى القائمة على ترشيد النفقات وعدم سداد أي مبالغ كبيرة لشراء لاعبين من خارج النادي مع الاعتماد على تدعيم الفريق من خلال قطاع الناشئين الذى يضم عدد من المواهب التي تحتاج للفرصة .

وأضاف المصدر أن اللاعب لديه رغبه في عدم الاستمرار بصفوف إنبي نظرا لرغبته في الانتقال للاهلى في الموسم المقبل في ظل المفاوضات القائمة بين إدارة الأهلى ونادي النجوم بشأن ضم اللاعب في الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمني للفريق الأحمر.

انسحاب انبي من الصفقة سوف يجعل هناك سهولة لدي النادي الاهلى في مفاوضاته مع نادي النجوم لاتمام الصفقة وضم كريم فؤاد بشكل نهائي .

وقطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا نحو إتمام صفقة كريم فؤاد بعد الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل، وكذلك الاتفاق معه على عدم توقيع عقود مع أى نادى أخر .

وتأتي رغبة الأهلي في ضم كريم فؤاد في ظل تباين مستوى محمد هاني، ففي الوقت الذي يقدم فيه اللاعب عروضا قوية إلا أنه يكون خارج الخدمة في بعض المباريات، بالإضافة إلى كثرة اصاباته التى جعلته يغيب لفترات كبيرة .

ويرغب مسئولو الأهلي في إيجاد بديل كفء لمنافسة محمد هاني على قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر وتحفيز اللاعب على إخراج ما في جعبته وبذل أقصى مجهود بدني في المباريات.

انسحب نادى انبى من صفقة شراء كريم فؤاد لاعب النجوم المعار للنادى البترولي من خلال إعلان عدم قدرته في تفعيل البند الذى يسمح له بشراء اللاعب مقابل سداد 15 مليون جنيه بانتهاء المدة المحددة له لشراء اللاعب .

وقال مصدر بانبى أن انسحاب النادى من الصفقة نظرا لسياسة النادى القائمة على ترشيد النفقات وعدم سداد أي مبالغ كبيرة لشراء لاعبين من خارج النادي مع الاعتماد على تدعيم الفريق من خلال قطاع الناشئين الذى يضم عدد من المواهب التي تحتاج للفرصة .

وأضاف المصدر أن اللاعب لديه رغبه في عدم الاستمرار بصفوف إنبي نظرا لرغبته في الانتقال للاهلى في الموسم المقبل في ظل المفاوضات القائمة بين إدارة الأهلى ونادي النجوم بشأن ضم اللاعب في الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمني للفريق الأحمر.

انسحاب انبي من الصفقة سوف يجعل هناك سهولة لدي النادي الاهلى في مفاوضاته مع نادي النجوم لاتمام الصفقة وضم كريم فؤاد بشكل نهائي .

وقطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا نحو إتمام صفقة كريم فؤاد بعد الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل، وكذلك الاتفاق معه على عدم توقيع عقود مع إنبي الذي يطمح لاستغلال بند تفعيل العقد مقابل دفع 15 مليون جنيه لنادي النجوم، حتى لا يفسد مسألة انتقاله للقلعة الحمراء.

وتأتي رغبة الأهلي في ضم كريم فؤاد في ظل تباين مستوى محمد هاني، ففي الوقت الذي يقدم فيه اللاعب عروضا قوية إلا أنه يكون خارج الخدمة في بعض المباريات، وآخرها مباراة فريقه ضد المريخ السوداني، والذي ابتعد عن مستواه وكان من ضمن الأسباب التي كلفت فريق استقبال هدفين.

ويرغب مسئولو الأهلي في إيجاد بديل كفء لمنافسة محمد هاني على قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر وتحفيز اللاعب على إخراج ما في جعبته وبذل أقصى مجهود بدني في المباريات.