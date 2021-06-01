شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور عن إصابته بالصليبي: فى حد مركز معايا وهدبح فيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري، عن أخر تفاصيل وضعه الطبي بعد خضوعه لجراحة في الركبة عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر إذاعة أون سبورت: في حد مركز معايا مش عارف، لكن الحمد لله واللهم لا اعتراض، "وهنشوف أكبر حاجة ندبحها حتى لو فيل"، لعبت 16 سنة في الأهلي من أكبر الأندية في أفريقيا والشرق الأوسط والأكبر في مصر، وأن تترك النادي بعد هذه المدة هو أمر صعب.

أضاف: كنت أسمع الكثير عن الاتحاد السكندري وإدارته، ولكن عندما تعاملت معهم عرفت لماذا تعشق جماهير الاتحاد محمد مصيلحي رئيس النادي، لا يتأخر عن أي شئ ويعشق النادي ويطمح ليكون بين الأربعة الكبار في مصر.

واصل: كانت أمنية حياتي التدريب مع حسام حسن وإبراهيم، وأتمنى أن أتأهل بشكل جيد الفترة المقبلة وأعود أقوى، ولمست حالة مميزة من الحب من جماهير الاتحاد للنادي حتى أنهم يحزنون كثيراً في حالة الهزيمة.

وعن لقب الدوري قال عاشور: كنت أتمنى حصول الاتحاد السكندري على الدوري لكن الظروف صعبة، ولكن الوضع الحالي يشهد منافسة كبيرة بين الأهلي والزمالك، وعلي ماهر يقدم مجهود كبير مع المصري رغم وداع كأس مصر.

واختتم: عمرو السولية وشيكابالا وأحمد رفعت ومصطفى فتحي يقدمون أفضل مواسمهم.