شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة سلة الزمالك يكشف كواليس أزمة رحلة العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق السعيد رئيس بعثة فريق السلة بالزمالك في رواندا، عن كواليس أزمة تأخير عودة بعثة القلعة البيضاء، عقب تتويجها بلقب بطولة أفريقيا التى أقيمت برواندا.

وقال السعيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": تأخر عودة البعثة كان أمراً خارجاً عن إرادة الجميع، بعد قدومنا إلى رواندا علمنا أن رحلتنا تم إلغائها واضطررنا إلى البقاء في فندق تبع اللجنة المنظمة ومازالت اللجنة قائمة على حل الأزمة حتى يجدوا لنا رحلة جديدة سواء بترانزيت في قطر أو من أوغندا إلى القاهرة مباشرة، ولسنا وحدنا ولكن معنا أيضاً فرق تونس بالفندق.

أضاف: حتى الآن لم يتم تحديد موعد رحلة البعثة ونشعر بالحزن على تفويت معاد البعثة خاصة أن جماهير الزمالك تنتظرنا في القاهرة وأتمنى أن يكون استقبال تاريخي للبعثة وخلال الساعتين المقبلتين سيتم تحديد موعد العودة.

وكان من المقرر الاتجاه من رواندا إلى أوغندا والبقاء فيها ترانزيت ، أكثر من 3 ساعات ، على أن يتم الإتجاه للدوحة ومنها للقاهرة، لكن تم الغاء الرحلة المتجهة إلى الدوحة.

وتوج الزمالك بلقب البطولة الأفريقية بالتغلب على المنستيرى التونسي بنتيجة 76/63 فى نهائي البطولة، ومن قبلها الفوز فى كل المباريات .

ويقوم وفد رسمي من اتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بالتواجد في مطار القاهرة الدولي مساء يوم الثلاثاء من أجل استقبال فريق الزمالك المتوج ببطولة إفريقيا للأندية التي نظمها NBA لأول مرة.