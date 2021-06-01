شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي يطالب الجماهير بالدعاء له بعد إصابته بكورونا: "اللي زعلان مني يسامحني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن إصابته بفيروس كورونا، وقال حنفي في تصريحات لبرنامج "الحريف" مع وليد صلاح الدين: ربنا يشفي كل الناس التي تعرضت لهذا الوباء، لأن الأمر صعب جداً، وأنصح الجميع بالتسجيل لتلقي اللقاح، قدمت للحصول عليه ولكن حتى الأن لم أحصل على موعد للتطعيم.

واصل: أتمنى أن أي شخص زعلان مني يسامحني وأن يدعوا لي بالشفاء لأن الدعوة الصادقة مستجابة.

وفي وقت سابق، قال هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تصريحات تليفزيونية: "موسيماني بدأ مشواره مع الأهلي بشكل مميزة وكان رجل المرحلة.

ونفى نجم الأهلي السابق صحة التشكيك في بطولات الأهلي التاريخية، قائلا إنه لعب في الفريق لسنوات طويلة وكان العرق والاجتهاد هما عنوان جميع أفراد المنظومة لذلك جاءت بطولات الأهلي التي يعتز بها كثيرا.

وأوضح حنفي: "فيه حاجات كتير مخدتش حقي فيها منها اقامة مباراة اعتزال، أنا من ناشئين الأهلي ومن ولاده وزعلان جدا من حالة التهميش، ونفسي الاقي نفسي في أي منصب بالأهلي، لا سيما لو كان مقعد عضوية مجلس الإدارة.

وأكد هشام حنفي أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لفريق جالاتا سراي التركي كان قريبا من الانتقال للنادي الأهلي في فترة من الفترات التي كان اللاعب فيها يخرج على سبيل الإعارة بالدوري المصري

وأضاف حنفي: "مصطفى محمد كان معارا من الزمالك لصفوف طنطا، وكنت أنا عضو اللجنة الفنية بالأهلي، وفاوضنا اللاعب بالفعل، وأبلغنا أنه زملكاوي ويتمنى الاستمرار في الزمالك، لكن لو ضغط الأهلي لأنهى الصفقة وانتقل مصطفى محمد للأهلي".