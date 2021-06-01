شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يكافئ لاعبيه بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان صرف مكافأة مادية للاعبين والجهاز الفني بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، عقب الفوز على النادي المصري في مباراة الدور ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس.

وحرمت الأزمة المادية التي يعيشها نادي أسوان، مجلس إدارة الفريق من صرف مكافأة استثنائية للاعبين، ويعمل مجلس أسوان على توفير موارد جديدة للنادي بعد الحصول على حق الانتفاع بأرض النادي.

من جانبه، كشف عمرو الحلواني ظهير أيسر نادي أسوان، كواليس تسجيله لركلة الجزاء الحاسمة في تأهل فريق أسوان إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 5/4 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال الحلواني في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: من المباريات الجيدة التي لعبتها في حياتي كانت مباراة المصري خاصة أننا كنا متأخرين بهدفين نظيفين وتعادلنا وهذا أمر رائع، والمصري فريق كبير، وعندما تعادلنا في الوقت الضائع قلت للاعبين "ربنا عايز يدينا الماتش ولازم نركز".

أضاف: عندما لعبنا ركلات الجزاء قلت لعلاء عبد العال أنني أريد أن أسدد أخر ركلة لأنها ستكون حاسمة وسنصعد بها، وقلت للاعبين "ما تخافوش وما تضغطوش نفسكم حتى لو ضيعتوها محدش هيلومكم"، لم يكن لدي أي شك أن ركلة الجزاء هتضيع عندما توجهت لتسديدها.

واصل: هذه الثقة تكررت معي في الكرات الثابتة، وفي مباراة المحلة قلت لأحمد صغيري زميلي وقفها كدة عشان الكرة دي جول، وبالفعل سجلت هدف.

واختتم: نسير وفقاً لإمكانيات النادي وعلاء عبد العال صنع توليفة مميزة بين الشباب والخبرة، نحتاج لـ 4 أو 5 مباريات فقط لضمان البقاء في الدوري، ويجب أن تكون كل المباريات القادمة مثل مباريات الكؤوس بالنسبة لنا، وأشعر أننا سنبقى في الدوري هذا الموسم، أتمنى أن نقدم شئ جيد لجماهير أسوان ونفرحهم .