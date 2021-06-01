شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قمة الأهلى والزمالك الحاسمة للقب دورى الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة تحديد صاحب لقب الدورى الممتاز للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021 بين فريقا فريقا الأهلى و الزمالك فى السادسة مساء غدا الأربعاء على صالة المقاولون العرب لتحديد البطل فى نهائى الدورى .

يقام اللقاء بدون جمهور وفقا لما أعلنته اللجنة المؤقتة لإتحاد اللعبة، مع السماح بحضور 35 فرد من أسر اللاعبين لكلا الفريقين فقط فى ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

إستضافت صالة المقاولون العرب قمة الدور الأول التى شهجت فوز الأهلى بعد نقل اللقاء على ملعب محايد من صالة الزمالك ، ولذلك تم نقل قمة ختام الدورى أيضا لملعب محايد لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص .

يعتلى فريق الزمالك للكرة الطائرة صدارة الترتيب بواقع 59 نقطة التى يمتلكها أيضا فريق الأهلى بنفس الرصيد ، بينما فاز الزمالك فى 20 مباراة ، الأهلى فى 19 ليمتلك الفريق الأبيض النصيب الاكبر من عدد مرات الفوز .

وأكدت لجنة المسابقات أن الفائز فى هذا اللقاء سيفوز باللقب، الجدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 .

نجح الزمالك فى الوصول إلى نفس نقاط الأهلى بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضى فى اللقاء المؤجل بينهما ، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2 .