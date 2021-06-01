تقارير: أنشيلوتي يقترب من تدريب الريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي هو الأوفر حظًا لقيادة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت رحيل زين الدين زيدان عن تدريب الفريق الملكي بعد موسم لم يكن على مستوى الطموح من جانب الجماهير.

وأضافت ماركا أن الساعات الماضية شهدت ظهور اسم أنشيلوتي كأحد المرشحين البارزين لقيادة الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد عدم اكتمال فكرة انضمام كونتي للفريق.

وأكملت ماركا أن التوقيع مع أنشيلوتي قد يكون خلال الساعات المقبلة بحسب مصادر الصحيفة.

وكان أنشيلوتي صاحب الـ61 عامًا قد تولى تدريب ريال مدريد عام 2013 ولمدة موسمين قبل أن يرحل في 2015 لتدريب بايرن ميونيخ.