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"غياب كلوب".. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الممتاز، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لموسم 2020/2021 في بريميرليج.

وشهدت القائمة تواجد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي المتوج بلقب بريميرليج للمرة الثالثة مع الفريق السماوي، بينما غاب يورجن كلوب مدرب عن قائمة المرشحين بعدما أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث برصيد 96 نقطة.

وضمت القائمة 4 مدربين بخلاف جوارديولا وهم: مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وديفيد مويس مدرب وست هام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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