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جائزة الأفضل في بريميرليج.. كيف تصوت لصلاح؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ، ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في موسم 2020/2021.

ومن المقرر أن ينافس صلاح كلاً من ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وروبن دياز، ماسون مونت لاعب ، برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، هاري كين لاعب توتنهام، جاك جريليش لاعب أستون فيلا وتوماش سوتشيك لاعب وست هام.

ويتمتع الجمهور بفرصة لعب دور مؤثر في نتيجة التصويت في جوائز أفضل لاعب ومدرب وهدف.

وبحسب قواعد الجائزة، فإن أصوات الجمهور تمثل 10% من إجمالي الأصوات وسيتم دمجها مع أصوات اللجنة.

جدير بالذكر أن "مو" حصل على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الحالي، ووصيف هدافي بريميرليج برصيد 22 هدفا وبفارق هدف وحيد عن هاري كين المتوج بالجائزة.

للتصويت لصلاح.. اضغط هنا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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