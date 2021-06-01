البنك الأهلي يوضح موقفه من إلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، أن فكرة إلغاء الدوري لم تطرح خلال الاجتماع في اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن أحمد مجاهد أكد أن الدوري لن يُلغى وسيستمر حتى نهايته.

وأضاف:" إلغاء الدوري كارثة، ورغم أن موقف فريقي صعب والإلغاء في صالح فريق البنك الأهلي لكن هذا القرار سيكون كارثة بكل المقايس لجميع الفريق و"عيب" دولة بحجم مصر تقرر إلغاء الدوري".

وتابع:" نعيش ظروف استثنائية فكان يجب أن نقدم بعض التضحيات، على الأقل الأهلي وبيراميدز يخوضا 3 مباريات خلال تلك الفترة".

وأكمل:" اتفقنا على أخر 5 أو 6 أسابيع بالدوري، وتصولنا لحل أن يكون جميع الفرق تساوت في عدد المباريات قبل بداية الجولة الـ 29 ليحدث تكافؤ الفرص وجميع الأندية وافقت على هذا الكلام".

واستطرد:" هناك لوائح تمنع إقامة مباريات لبعض الأندية أثناء التوقف الدولي بسبب تواجد عدد من لاعبيها مع المنتخب، ونحن مع الأهلي ونشجعه في إفريقيا، لكن يجب أن تضحى بعض الأندية لاستمرار المسابقة".

وأتم تصريحاته: " سيد عبد الحفيظ قال خلال الاجتماع إن الأهلي مع الصالح العام ومتقبل تقديم بعض التضحيات وليس لدى ناديه أي مشكلة".