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صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الممتاز، قائمة المرشحين لجائزة لاعب موسم 2020/2021 في بريميرليج.

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، بعدما نجح في تسجيل 22 هدفا في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحتل وصافة الهدافين.

وضمت القائمة 8 لاعبين هم: ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وروبن دياز، ماسون مونت لاعب ، برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، هاري كين لاعب توتنهام، جاك جريليش لاعب أستون فيلا وتوماش سوتشيك لاعب وست هام.

جدير بالذكر أن دي بروين حصل على الجائزة الموسم الماضي بعدما تفوق على ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون وساديو ماني ( من ليفربول)، داني إنجز (من ساوثهامبتون)، نيك بوب (من بيرنلي) وجيمي فاردي (ليستر سيتي).

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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