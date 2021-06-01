صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة المرشحين لجائزة لاعب موسم 2020/2021 في بريميرليج.

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في تسجيل 22 هدفا في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحتل وصافة الهدافين.

وضمت القائمة 8 لاعبين هم: ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وروبن دياز، ماسون مونت لاعب تشيلسي، برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، هاري كين لاعب توتنهام، جاك جريليش لاعب أستون فيلا وتوماش سوتشيك لاعب وست هام.

جدير بالذكر أن دي بروين حصل على الجائزة الموسم الماضي بعدما تفوق على ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون وساديو ماني ( من ليفربول)، داني إنجز (من ساوثهامبتون)، نيك بوب (من بيرنلي) وجيمي فاردي (ليستر سيتي).