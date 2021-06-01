وسط اهتمام سيتي.. تايمز: عودة بوكيتينو ليست كافية لاستمرار كين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطاينة، اليوم الثلاثاء، إن عودة ماوريسيو بوكيتينو لتدريب توتنهام لن تكون كافية للإبقاء على نجم سبيرز هاري كين.

وارتبط كين بالرحيل عن توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمامات من عدة أندية على رأسهم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

من ناحية أخرى، ارتبط بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان هو الآخر بالعودة لتدريب توتنهام، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني أبلغ إدارة ناديه الفرنسي برغبته في الرحيل عن ملعب الأمراء.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن كين لن يبقى في توتنهام حتى لو أكمل بوكيتينو عودته العاطفية إلى نادي شمال لندن.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي مستعد لعرض الثنائي جابرييل جيسوس ورحيم سترلينج ومبلغ مالي لضم كين خلال الصيف.