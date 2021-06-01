رسميا.. استبعاد جرينوود من قائمة منتخب إنجلترا لليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد من قائمة الأسود الثلاثة التي تستعد لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وتم اختيار البالغ من العمر 19 عامًا، في القائمة الأولية لجاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا المكونة من 33 لاعباً لبطولة يورو.

وجاء استبعاد اللاعب بسبب الإصابة، حيث أكد مانشستر يونايتد في بيانه أنه تم سحب اللاعب من أجل سلامته، مضيفا أنه غير مستعد للمخاطرة به في الوقت الحالي.

وجاء بيان يونايتد كالآتي: "تم سحب ماسون جرينوود من قائمة إنجلترا ليورو من أجل التعافي التام من إصابة سبق وأبعدته أيضًا عن بطولة تحت 21 عامًا لليورو في مارس".

وأضاف: "تمت إدارة مباريات ماسون مع النادي بعناية للحفاظ على تواجده من خلال جدول الدوري الممتاز والدوري الأوروبي المكثف 2020-21، لكن مشاركته في البطولة لن يكون مفيدا".

وأتم: "ماسون سيبقى في مانشستر يونايتد للتعافي والاستعداد للتدريب قبل الموسم".

جدير بالذكر ان المنتخب الإنجليزي سيخوض مباراتين وديتين يومي 2 و6 يونيو الجاري أمام النمسا ورومانيا -على الترتيب-، قبل انطلاق بطولة يورو حيث سيستهل مشوراه بمواجهة كرواتيا يوم الأحد (13 يونيو).