الامارات | الصربي زوران مدرباً جديداً لدبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي زوران مدرباً جديداً لدبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن دبا الفجيرة على حسابه في "تويتر" اليوم عن تعاقده مع المدرب الصربي زوران بوبوفج لتدريب الفريق الاول للنادي وقيادته في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، بديلا للمدرب المواطن سليمان حسن البلوشي، الذي تعاقد بدوره مع نادي حتا بعقد لموسم واحد، وجرت مراسيم التعاقد بحضور نائب رئيس مجلس الادارة سعيد الخطيبي. وسبق لزوران العمل في دوريات الكويت والاردن وعمان، وهذه تجربته الأولى في الإمارات.

من جهته قال عضو مجلس ادارة نادي دبا الفجيرة ومشرف الفريق الاول جمعة حمدان العبدولي: لـ"الامارات اليوم" توجيهات مجلس الادارة برئاسة احمد سعيد الظنحاني تقديم كل الدعم للمدرب الجديد وبما يساهم بنجاح المهمة المقبلة والنجاح يعتمد على الدور الذي تقدمه جميع اطراف اللعبة وهي الادارة والمدرب واللاعبين بما يساهم نجاح منظمة العمل الكروي، وبالمناسبة نتقدم بكل الشكر للمدرب السابق سليمان البلوشي ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة مع ناديه الجديد.

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