شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تمنع انتقال «لوكاكاو» إلى آرسنال ..أبرزها أوزيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل نادي آرسنال في الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكاو لاعب إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية بهدف دعم الخط الأمامي للفريق اللندني.

وتأتي مفاوضات إدارة آرسنال بناءً على رغبة من المدير الفني ميكيل أرتيتا الذي أكد على أهمية الدور الذي سيلعبه لوكاكاو في تطوير أداء الخط الهجومي للفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

وتواجه رحلة الهداف إلى البلجيكي إلى لندن صعوبات بالغة نستعرضها في التقرير التالي:

الأندية المنافسة

يحظى لوكاكاو باهتمام من عدد من الأندية الأوروبية يأتي في مقدمتها باريس سان جيرمان ويوفنتوس فضلاً عن فريقه السابق تشيلسي الذي توج مؤخراً ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستواجه إدارة آرسنال العديد من الصعوبات فيما يتعلق ببنود العقد والمقابل المادي حيث اشترط نادي إنتر ميلان الحصول على مبلغ 105 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات الهداف البلجيكي.

عدم الرغبة في العودة إلى إنجلترا

دائماً ما يُعبر لوكاكاو عن سعادته بالتواجد في الدوري الإيطالي ومصرحاً في رغبته بعدم العودة إلى منافسات البطولات الإنجليزية مجدداً.

وخاض البلجيكي تجارب مميزة في إنجلترا كان أبرزها رفقة تشيلسي ومانشستر سيتي بالإضافة إلى إيفرتون الذ سجل معه 68 هدف أثرت على مسيرة الأزرق في البطولات المحلية بشكل كبير.

موقف أوزيل

سبق للنجم البلجيكي التعليق على تعاقد آرسنال مع الألماني مسعود أوزيل عام 2014 بصورة غير جيدة وذلك عبرحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي«تويتر» حيث قال: « لا يوجد ازدراء لآرسنال الذي هو أيضا نادٍ كبير ، لكني لا أفهم سبب رحيل أوزيل عن ريال مدريد».

ويشعر لوكاكو بالرغبة في مواصلة تجربة المنافسة على الألقاب التي عاشها في إنتر ميلان رفقة المدرب كونتي فيما يبدو أن مشروع آرسنال المستقبلي يكتفي بالحصول على مركز متقدم في الدوري الإنجليزي.