الجماهير تدعم منتخب الإمارات في تصفيات المونديال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم السماح بالحضور الجماهيري في مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم



جاء ذلك بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق إدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي،

وسيتم السماح بحضور الجماهير في مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة، التي ستقام في ملعبي زعبيل وآل مكتوم بدبي خلال الفترة من 3 وحتى 15 يونيو/ حزيران الحالي، بنسبة 30% من السعة الإجمالية لمدرجات كل استاد.

وأكد الاتحاد في بيانه الصادر يوم الثلاثاء، أن الحضور سيكون متاحا لمن يظهر حالة "حاصل على تطعيم كوفيد-19" وحرف E عبر تطبيق الحصن، والحاصل على النجمة من التجارب السريرية مع إبراز نتيجة الفحص السلبية PCR، لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من يوم المباراة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها .

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد كرة القدم على دعم منتخب الإمارات في مشواره بالتصفيات، ومنح الفرصة أمام الجماهير بالحضور ومساندة اللاعبين من المدرجات وسط إجراءات احترازية تضمن سلامة الجميع.