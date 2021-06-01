زيدان يخرج عن صمته ويكشف عن الأسباب الحقيقية لرحيله عن ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

خرج المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن صمته كاشفاً عن أسباب رحيله عن ريال مدريد الإسباني للمرة الثانية.

والخميس الماضي، أعلن زيدان رحيله رسمياً عن الفريق الملكي بعد أيام قليلة من خسارته لقب الدوري الإسباني لصالح جاره اللدود أتلتيكو مدريد.

وخرج "الميرينجي" خالي الوفاض من الموسم الكروي المنصرم، حيث لم يحقق أي لقب سواء على الصعيد المحلي (الدوري الإسباني وكأس ملك إسانيا) أو على الصعيد الأوروبي (دوري أبطال أوروبا).

ونشر زيدان رسالة إلى الجمهور، عبر صحيفة "إس" الإسبانية، تحدث خلالها عن أسباب رحيله عن ريال مدريد.

وقال زيدان في رسالته : "لقد قررت الآن المغادرة وأريد أن أشرح الأسباب بشكل صحيح. أنا رحلت ليس لأني أريد التهرب من المسؤولية أو لأني تعبت من التدريب".

وأوضح بطل مونديال 1998: "في مايو 2018 غادرت لأنه بعد عامين ونصف العام، مع العديد من الانتصارات والعديد من الألقاب، شعرت أن الفريق في حاجة إلى نهج جديد للبقاء في أعلى مستوى. في الوقت الحالي، الأمور مختلفة. سأغادر لأني أشعر بأن النادي لم يعد يثق بي بالقدر الذي أنا في حاجة إليه، ولا بالدعم اللازم من أجل بناء شيء ما على المدى المتوسط أو الطويل".

وأضاف: "أفهم كرة القدم وأعرف متطلبات فريق مثل ريال مدريد. أعلم أنه عندما لا تفوز، عليك أن تغادر. لكن تم نسيان شيء مهم للغاية. تم نسيان كل ما قمت ببنائه يومياً، وما جلبته بعلاقاتي مع اللاعبين، مع الـ150 شخصاً الذين يعملون مع الفريق وحوله".

وأكد زيدان: "أنا شخص أحب الفوز بالفطرة وقد كنت هنا للفوز بالألقاب، لكن الأهم من ذلك هو الأشخاص ومشاعرهم والحياة نفسها ولدي إحساس بأن هذه الأشياء لم يتم أخذها في الاعتبار. كان هناك فشل في فَهِمِ أن هذه الأشياء تحافظ أيضاً على ديناميكيات النادي العظيم. لقد تم انتقادي إلى حد ما بسبب ذلك".