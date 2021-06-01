إجتماع طارئ لإتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر - شهد اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز حضور ممثلي الأهلي والزمالك لمناقشة مؤجلات الدورى المصرى.

وجاء أبرز الحضور سيد عبد الحفيظ ممثلا عن الأهلي وحسين السيد للزمالك ومحمد الخولي عن المصري وكريم شحاتة عن البنك الأهلي واللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان.

ويعقد اليوم الإثنين اتحاد الكرة اجتماعا فى مقر الجبلاية بالجزيرة مع ممثلى الأندية من أجل حسم العديد من الملفات الرياضية على الساحة الكروية.

ودعت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ممثلى أندية الدورى الممتاز إلى اجتماع طارئ ظهر اليوم الاثنين عبر إرسال خطاب رسمي من أجل الحضور الى مقر الجبلاية فى الجزيرة.

وطرحت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ثلاث نقاط سوف يتم مناقشتها مع ممثلى الأندية، جاء على رأسها مناقشة مؤجلات الدورى وكأس مصر.

كما سوف يناقش اتحاد الكرة جدول مسابقة بطولة الدورى الممتاز إضافة إلى لقاح فيروس كورونا للاعبي أندية المسابقة المحلية.

كان رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة كشف عن موعد انتهاء الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري.

وقال رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة في تصريحات إذاعية امس الأحد: الأهلي لديه 7 مباريات مؤجلة في بطولة الدوري بسبب ارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، كما أن بيراميدز لديه هو الآخر مؤجلات بسبب وصوله إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أضاف: تأجيلات الدورى تؤثر على رغبة اتحاد الكرة في إنهاء الدوري بالنصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

واستطرد رئيس اللحنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة: عرضنا على الأندية خوض مباريات خلال فترة الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل إلا أنها رفضت بسبب سفر لاعبيها الدوليين للانضمام لمعسكرات منتخبات بلدهم خلال فترة الأجندة الدولية.

تابع: مؤجلات الدورى وتمسك الأندية بموقفها الرافض لخوض المباريات بدون اللاعبين الدوليين ستؤدي إلى إنهاء الدوري خلال شهر سبتمبر المقبل كما كان متفق عليه من قبل.