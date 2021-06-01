رئيس اللجنة الأولمبية : لا يحق لمرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: "اللجنة الأولمبية تقدر قرار القضاء الإداري بشأن حكم إلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور ٤ سنوات، لكننا نحتفظ بحقنا في الاستئناف على الحكم".

وأضاف "حطب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "معلب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" أن قرار الجهة الإدارية بتجميد مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور جاء بسبب مخالفات مالية وإدارية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه لا يحق لمرتضى منصور ومجلسه الترشح في الانتخابات القادمة لنادي الزمالك.

وأوضح أن هناك درجتين للتقاضي أمام اللجنة الأولمبية تجاه الحكم الأخير الذي صدر في قضية مرتضى منصور.