شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: من الصعب عدم خوض الزمالك أى مباريات بالدورى قبل مؤجلات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤولو اتحاد الكرة، أنه سيكون من الصعب تنفيذ طلب نادى الزمالك بعدم خوض الفريق الأبيض أى مباريات بالدورى قبل أن يخوض النادى الأهلى جميع مبارياته المؤجلة فى نفس البطولة.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن النادى الأهلى له 6 مباريات مؤجلة، ومن الصعب أن يتوقف الزمالك عن اللعب لحين خوض الأهلى هذه المؤجلات فى ظل ارتباط الفريق الأحمر بمباراتىّ قبل نهائى دورى الأبطال والمباراة النهائية حال تأهله.

أضاف مسؤولو الجبلاية أنه سيتم ضغط مباريات الأهلى فى الفترة المقبلة بحيث يلعب مؤجلاته وينتهى منها، مع إقامة مباريات للزمالك بالدورى أيضا لأن الزمالك لو أنتظر خوض الأهلى لكل مؤجلاته سيلعب فى الدورى بعد شهرين وهو ما سيؤثر على لياقة وجاهزية لاعبى الزمالك من ناحية، وكذلك انتهاء الدورى فى المواعيد المقررة له.

وشهد اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية أمس حضور حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بادارة الزمالك ، وطلب الأخير من الجبلاية عدم خوض مباريات الدورى إلا بعد خوض الأهلى وباقى الأندية المباريات المؤجلة ووعده مسؤولو الجبلاية بإيجاد حل للأزمة.