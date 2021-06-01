شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار سلة الزمالك فى أوغندا.. والفريق ينتظر حل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت بعثة فريق كرة سلة الزمالك فى أوغندا، ترانزيت ، بعد إلغاء الرحلة المتوجهة للدوحة ، ومنها إلى القاهرة بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا التى اقيمت برواندا.

ويحاول مسئولى بعثة الزمالك إيجاد حل لأزمة الطيران والتى تسببت فى البقاء بأوغندا لأكثر من 8 ساعات .

ويتواجد مع بعثة الزمالك فى أوغندا أفراد بعثة المنستيرى بطل تونس ، حيث من المقرر التوجه إلى الدوحة ومنها إلى تونس.

وكان من المقرر الاتجاه من رواندا إلى أوغندا والبقاء فيها ترانزيت ، أكثر من 3 ساعات ، على أن يتم الإتجاه للدوحة ومنها للقاهرة، لكن تم الغاء الرحلة المتجهة إلى الدوحة.

وتوج الزمالك بلقب البطولة الأفريقية بالتغلب على المنستيرى التونسي بنتيجة 76/63 فى نهائي البطولة، ومن قبلها الفوز فى كل المباريات .

ويقوم وفد رسمي من اتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بالتواجد في مطار القاهرة الدولي مساء يوم الثلاثاء من أجل استقبال فريق الزمالك المتوج ببطولة إفريقيا للأندية التي نظمها NBA لأول مرة.