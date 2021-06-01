شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تفاصيل إصابة أكرم توفيق فى العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز الطبى للأهلى إن أكرم توفيق يعانى من آلام بسيطة فى العضلة الأمامية، لكنها لن تمنع اللاعب من التدريبات المقبلة أو المشاركة فى مباراة الترجى التونسى ببطولة أفريقيا.

وأوضح الجهاز الطبى للأهلى أن أكرم توفيق سليم ولا يعانى من إصابة قوية، فالأمر لا يتعدى مجرد كدمة فى العضلة الأمامية، ولن يكون لها تأثير سلبى على اللاعب ومشاركته فى تدريبات الفريق المقبلة وكذلك مباراتى الترجى ببطولة أفريقيا.

فيما اتفق مسئولو الأهلى مع الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق على البقاء فى تونس بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده فى المعسكر الذى يقام خلال يونيو الجارى.

وضم منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، على معلول لقائمة نسور قرطاج التى تدخل معسكراً مغلقاً خلال الفترة الحالية فى فترة الأجندة الدولية بعدما تأهل نسور قرطاج لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 التي تقام بالكاميرون.

واختار منذر الكبير 31 لاعباً لخوض المباراتين، على رأسهم فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك، وزميله سيف الدين الجزيري وعلى معلول لاعب الأهلي.

واتفق معلول مع الجهاز الفني للأهلي على البقاء في تونس لحين سفر الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي في بطولة أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع بطل تونس يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي أفريقيا فيما تقام مبار العدة بالقاهر يوم 26 الشهر ذاته.

ورفض مسئولو الأهلي فكرة عودة معلول للقاهرة بعد انتهاء معسكر تونس والسفر مع بعثة المارد الأحمر توفيراً للجهد والوقت، وحتى لا يشعر اللاعب بالملل والإرهاق لذا سيبقى معلول فى تونس لحين سفر الأهلى، على أن ينضم اللاعب للبعثة هناك ويخوض مع الفريق مباراة الترجي المرتقبة.