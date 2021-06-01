شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم باسم مرسى فى موسم 2020 / 2021 قبل ترحيب المقاصة بعودته للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مسئولو نادى مصر المقاصة منحوا باسم مرسى مهاجم الفريق الضوء الأخضر لعودته للزمالك مجددا فى الميركاتو الصيفى المقبل، حال وجود رغبة من مسئولى الفريق الأبيض فى عودته.

شارك باسم مرسى فى الدورى هذا الموسم وكأس مصر فى 23 مباراة من بينها 22 فى الدورى وواحدة فى كأس مصر، سجل خلالها 8 أهداف فى الدورى وصنع 3 ، فيما سجل هدفا فى كأس مصر .

ومنذ انتقال باسم مرسي لصفوف مصر المقاصة في يناير الماضى شارك مع الفريق في 15 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع هدف آخر.

تبلغ القيمة التسويقية لباسم مرسى صاحب الـ 29 عاما 400 ألف يورو، وهو ما يعادل 8 ملايين حنيه مصرى.

وانضم باسم مرسي لصفوف نادي الزمالك فى موسم 2014 / 2015، واستمر مع القلعة البيضاء حتى موسم 2017 / 2018، شارك خلالها فى 137 مباراة، وسجل 50 هدفاً وصنع 15 لزملائه بالفريق.

وخاض باسم مرسي تجربة ضمن صفوف نادي الإنتاج الحربي، حيث شارك معه في 50 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في موسم 2019، واستطاع خلالها أن يسجل 20 هدفاً وصنع 3 لزملائه بالفريق.

وأشاد بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، بأداء باسم مرسي، مهاجم الفريق، بعد تألقه منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، قادما من صفوف الإنتاج الحربي، وقيادته الفريق في حسم أكثر من مباراة مهمة كان آخرها مباراة غزل المحلة الماضية، والتي فاز بها الفريق الفيومي بهدف نظيف.

وقال سليم، في تصريحات: "باسم مرسي مهاجم على أعلى مستوى، واستعاد قدراته التهديفية المعهودة منذ انضمامه إلى المقاصة، كما أنه لا توجد مفاوضات رسمية من الزمالك لاستعادة اللاعب حتى الآن".