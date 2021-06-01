الامارات | المنتخب يرفع درجات الاستعداد لمواجهة ماليزيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يرفع درجات الاستعداد لمواجهة ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء يوم غد تدريبه الرئيسي في استاد زعبيل بنادي الوصل استعداداً لمواجهة نظيره منتخب ماليزيا بعد غد الخميس في أولى مبارياته المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وتشهد تدريبات الأبيض بقيادة الهولندي فان مارفيك مشاركة جميع اللاعبين وهم : علي خصيف ، فهد الظنحاني ، محمد الشامسي ، عادل الحوسني ، بندر الأحبابي ، شاهين عبدالرحمن ، وليد عباس ، محمود خميس ، محمد برغش ، خليفة الحمادي ، حسن المحرمي ، يوسف جابر ، محمد العطاس ، علي سالمين ، عبدالله رمضان ، عبدالله النقبي ، ماجد حسن ، عبدالله حمد ، فابيو دي ليما ، خلفان مبارك ، كايو كانيدو ، خليل الحمادي ، طحنون الزعابي ، حارب عبدالله سهيل ، محمد جمعة عيد ، علي مبخوت و سبيستيان تيغالي .

من جهة أخرى, يُعقد الاجتماع الفني لمباريات المجموعة السابعة في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم غد الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مسؤولي الاتحاد الآسيوي وممثلي المنتخبات والجهات المعنية الأخرى ، حيث سيتم اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال المباريات ومراجعة لوائح التصفيات وغيرها من الجوانب التنظيمية.

كما سيقام غداً المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة بحضور مدرب منتخبنا فان مارفيك وأحد اللاعبين وذلك في تمام الساعة 7:15 مساء في قاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد زعبيل يعقبه مؤتمر مدرب منتخب ماليزيا .

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