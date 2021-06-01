الامارات | راشد بن حميد: الإمارات أصبحت ملاذا آمنا للرياضة والرياضيين

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: الإمارات أصبحت ملاذا آمنا للرياضة والرياضيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بوفد الاتحاد الآسيوي والحكام، وبعثات منتخبات المجموعة السابعة المشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي تقام في إمارة دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 3 إلى 15 يونيو الحالي، متمنياً للجميع طيب الإقامة في بلد المحبة والتعايش والتسامح، ومؤكدا في تصريحات صحافية أن "الإمارات أصبحت ملاذاً آمناً للرياضة والرياضيين".

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي حرص اتحاد الكرة على تهيئة أفضل الظروف لإنجاح مباريات المجموعة السابعة، مشيراً إلى أن كل وسائل الراحة وملاعب التدريب والمباريات ووسائل النقل والتواصل والصحة والأمن متوافرة في الدولة. ونوه إلى أن الإمارات حققت نجاحاً منقطع النظير في مكافحة فيروس كورنا وتصدرت دول العالم في التلقيحات والأنشطة الوقائية, فضلاً عن وعي المجتمع الإماراتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال رئيس الاتحاد: بفضل وحكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة، برهنت دولة الإمارات أن الحياة مستمرة بأفضل صورها، وأن دار زايد تستقبل الزوار من كل بقاع العالم، وتُقيم الفرق فيها معسكراتها وتخوض مبارياتها الودية والرسمية في ملاعبها، كما أن الاتحادات الدولية والقارية تنظم فعالياتها في الدولة لإيمانها بأن الإمارات مؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن اتحاد كرة القدم وقعّ اتفاقيات مع جهات ومؤسسات صحية داخل الدولة للإشراف على تطبيق البروتوكول الصحي من أجل الحفاظ على سلامة جميع البعثات والأفراد، معبراً عن فخره واعتزازه بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم سخي للرياضة والرياضيين إلى أصبحت الإمارات عاصمة للرياضة العالمية بكل تخصصاتها.

من جهة أخرى، جدد الشيخ راشد بن حميد النعيمي دعم مجلس إدارة الاتحاد للمنتخب الوطني في مشواره بالتصفيات، وتمنى له التوفيق، مؤكداً إن الاتحاد يضع كل إمكانياته تحت تصرف المنتخب من أجل أن يحقق هدفه في التصفيات ويسعد جماهير الكرة الإماراتية المتعطشة لمزيد من الإنجازات.

وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته بالسماح للمشجعين بالحضور إلى المباريات وبنسبة 30% من سعة المدرجات, داعياً الجمهور الإماراتي إلى أداء دوره بأفضل وجه في التصفيات, مؤكداً أن المشجع الإماراتي أحد أبرز عناصر قوة المنتخب, منوهاً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع الإرشادات الرسمية للحفاظ على سلامة الجميع.

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