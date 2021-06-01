شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فيدال بفيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أُصيب أرتورو فيدال لاعب إنتر ميلان بفيروس كورونا وذلك قبل مواجهة منتخب بلاده المنتظرة أمام الأرجنتين في إطار التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

وقال اتحاد تشيلي لكرة القدم في بيان صحفي: «أكد الجهاز الطبي للمنتخب الأول أنه بعد إجراء الفحوصات تبين أن اللاعب أرتورو فيدال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا».

وكان صاحب الـ34 عاما قد تم عزله منذ يومين بعد ارتفاع درجة الحرارة التي تم تفسيرها أنها ناتجة عن التهاب جاف في اللوزتين قبل أن يتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

وتلقى فيدال اللقاح المضاد لفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، برفقة زملائه في المنتخب التشيلي الذي سيواجه الأرجنتين يوم الخميس القادم ثم بوليفيا الأسبوع المقبل.

ويعد الموسم الحالي من الأوقات غير الجيدة في مسيرة فيدال حيث غاب عن فريقه إنتر ميلان لفترات طويلة بسبب الإصابة قبل أن يعود للظهور في الجولات الأخيرة ويحتفل بالتتويج ببطولة الدوري الإيطالي.