اخبار الرياضه

أندية «دوري السوبر» تتخذ إجراء ضد الاتحاد الأوروبي والفيفا

0 نشر
أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية «دوري السوبر» تتخذ إجراء ضد الاتحاد الأوروبي والفيفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت محكمة العدل الأوروبية إن مسؤولي مشروع دوري السوبر الأوروبي تقدموا برفع دعاوى قضائية ضد الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لانتهاك قواعد المنافسة الحرة.

وستنظر محكمة العدل الأوروبية في قضية ما إذا كان يحق للاتحادين الدولي والأوروبي إيقاف دوري السوبر المزمع إنشاؤه.

وأعلن 12 ناديا المشاركة في دوري السوبر الأوروبي المقترح، لكن بعد تهديدات من جانب «يويفا» أكدت 9 أندية انسحابها من هذا المشروع، وهي: وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان.

بينما تمسكت أندية وبرشلونة ويوفنتوس بالمشروع، وأكدت أنها لن تنسحب منه، الأمر الذي ترتب عليه بدء إجراءات تأديبية أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحق كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، نتيجة عدم انسحاب هذا الثلاثي من مشروع دوري السوبر الأوروبي، المنافس لدوري الأبطال.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اتهم رئيس«يويفا» ألكسندر تشيفرين، وسلطات كرة القدم في دول مختلفة بـ«العدوانية» والتهديد تجاه دوري السوبر.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا