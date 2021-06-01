شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعيد جارسيا من مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ثاني تعاقدته الصيفية بضم المدافع إيريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر ستمتد لنحو 5 مواسم.

ورفض اللاعب الإسباني محاولات المدرب بيب جوارديولا لإقناعه بالبقاء خلال الموسم المقبل، مفضلاً الرحيل إلى صفوف فريقه السابق بعد محادثات مع رئيس النادي.

ولم يفصح الموقع الرسمي لنادي برشلونة عن كافة تفاصيل العقد، حيث ذكر أنه سيمتد حتى نهاية موسم 2025 -2026 مع وجود شرط جزائي تبلغ قيمته 400 مليون يورو.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق دخول الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.