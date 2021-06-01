شكرا لقرائتكم خبر عن المدام يكرّم فريق التميز الاجتماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

كرم نادي المدام الفريق الثقافي الحاصل على جائزة التميز الاجتماعي فئة أفضل الممارسات المبتكرة لاستمرارية الخدمات الاجتماعية في أوقات الأزمات والطوارئ، والتي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في إمارة رأس الخيمة، ضمن حفل أقامه النادي لتكريم رئيس وأعضاء اللجنة بحضور سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس.

تسلم التكريم رئيس فريق العمل، سعيد راشد بن فاضل الكتبي، وأعضاء لجنة التميز حسام حسين الزعبي رئيس قسم الأنشطة الثقافية، وعفراء علي الكتبي المنسق الإعلامي، وهاني القاسم عضو لجنة القيادة الاستراتيجية والتميز المؤسسي.

وأشاد ابن هويدن بجهود فريق العمل للحصول على الجائزة التي تعد أحد أهم الجوائز الثقافية والاجتماعية في الدولة، وقال: «سعادتنا كبيرة بهذا الإنجاز، الأنشطة المتنوعة والبرامج التي تنظمها اللجنة حققت انتشاراً كبيراً، لاسيما في وقت أزمة جائحة «كورونا»، حيث أثبت النادي جدارته في الوصول لأكبر شريحة ممكنة وتنفيذ أكبر الأنشطة والبرامج الثقافية والرياضية مع ضمان سلامة المجتمع، ولعل نادي المدام يعد من أوائل الأندية التي نظمت برامج رياضية وتثقيفية ومجتمعية شهدت مشاركة كبيرة من جميع أنحاء الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعرب سعيد راشد بن فاضل الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام، عن سعادته بحصول فريق العمل على هذه الجائزة التي تعد إضافة ثقافية للنادي والتي أثبتت قدرة النادي على استمرارية العمل في أوقات الأزمات، كما أثنى الكتبي على تعاون شركاء النجاح وعلى رأسهم فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، وعدد من الفرق التطوعية، والمتطوعين المنتسبين للنادي.