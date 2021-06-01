شكرا لقرائتكم خبر عن مدربون روضوا القطبين فى الدورى.. خالد عيد "قاهر الكبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفوز على الأهلى والزمالك أو التعادل مع أى منهما بمثابة إنجاز ضخم للكثير من الفرق فى مسابقة الدورى العام، خاصة تلك الفرق التى يكون فوزها على أى من القطبين مستبعداً بسبب فارق الإمكانيات الفنية والمادية، إلا أن الموسم الجارى شهد الكثير من المفاجآت التى حققتها فرق الدورى أمام القطبين.

خلال الموسم الجارى خسر نادى الزمالك 20 نقطة بعد السقوط فى فخ التعادل 7 مرات وتلقى الهزيمة مرتين ليتوقف رصيده عند النقطة 55 متصدراً جدول مسابقة الدورى العام، أما النادى الأهلى فخسر 16 نقطة حتى الآن ويتبقى له 6 مباريات مؤجلة، ليتوقف رصيده عند النقطة 41 فى المركز الثانى بجدول الدورى.

خالد عيد يحصد لقب "قاهر الكبار"

نجح خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، فى حصد لقب "قاهر الكبار" عن جدارة واستحقاق، بعدما فاز على الزمالك أولاً بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على الأهلى بهدف نظيف، ليكون بذلك المدرب الوحيد الذى هزم الأهلى والزمالك خلال الموسم الجارى حتى الآن، هذا بخلاف تعادله مع بيراميدز، على الرغم من الإمكانيات المادية والفنية المحدودة التى يمتلكها.

رضا شحاتة يعطل مسيرة الأهلى والزمالك

يخوض فريق الجونة موسماً متميزاً منذ انطلاق دورى الموسم الجارى، ليقدم رضا شحاتة المدير الفنى للفريق الساحلى، أوراق اعتماده بكل قوة من مقعد الرجل الأول بعدما عمل لسنوات فى الظل، ونجح فريق الجونة فى التعادل مع الأهلى إيجابياً بهدف لمثله قبل أن يتعادل مع الزمالك سلبياً ليسقط القطبين فى فخ التعادل ويفقد كل منهما نقطتين فى صراع الصدارة.

أحمد سامى يلحق بالأحمر أول هزيمة

هزيمة لم يكن يتوقعها أشد المتشائمين من عشاق النادى الأهلى، ألحقها أحمد سامى مدرب سموحة بالقلعة الحمراء، بعد مباراة قوية خاضها الأهلى أمام الزمالك في قمة الدور الأول نجح خلالها في الفوز بهدفين لهدف رغم غيابات كثيرة ضربت الفريق الأحمر في تلك المباراة ليتوقع الجميع بعدها أن الأهلي سيواصل تفوقه وينهى صراع الدورى سريعاً، إلا أن سموحة كان فى الموعد بالمباراة التالية وتغلب على الأهلى فى الدقائق القاتلة بهدفين مقابل هدف ليلحق به أول هزيمة محلية تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

دجلة وبيراميدز والمقاولون يعطلون القطبين

نجحت أيضاً فرق أخرى فى تعطيل مسيرة القطبين بالدورى، حيث تعادل وادى دجلة مع الأهلى أولاً ثم الزمالك، وكذلك تعادل البنك الأهلى مع الأهلى فى الدور الأول، كما تعادل المقاولون فى مباراة الدور الثانى مع الزمالك بهدفين لمثلهما، ليواصل النحاس عقدته للقلعة البيضاء، وتعادل بيراميدز مع الزمالك ذهاباً وإياباً، وتعادل مع الأهلى فى مباراة الدور الأول، وتعادل أسوان مع الزمالك فى أول ظهور لعلاء عبد العال.