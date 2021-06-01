شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح ينسق مع الأولمبية لحصول المنتخب على لقاح كورونا قبل معسكر روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن التنسيق مع اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لحصول المنتخب على لقاح كورونا قبل السفر إلى روسيا يوم 26 يونيو الجارى للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لإولمبياد طوكيو.

يأتى ذلك فى إطار حرص الاتحاد على حماية اللاعبين من تعرض أى منهما للإصابة بالفيروس قبل المشاركة فى المحفل الأولمبى المقبل، المقرر له شهر يوليو المقبل.

وتغادر بعثتا سلاح الشيش وسلاح السيف إلى روسيا يوم 26 يونيو المقبل للدخول فى المعسكر، على أن تليها بعثة سيف المبارزة فى اليوم التالى.

فيما يدخل منتخب السلاح، اليوم الثلاثاء، معسكرا مغلقا لمدة 3 أسابيع بالمركز الأولمبى بالمعادى، ويضم معسكر منتخب السلاح الثلاث فرق التى تأهلت على صعيد الأسلحة المختلفة، حيث تشارك مصر لأول مرة بدورة أولمبية بأكبر بعثة سلاح فى التاريخ.

مصر تأهلت على صعيد 3 فرق كل فريق يضم 4 لاعبين والفرق هى سلاح الشيش رجال وسيدات وسلاح السيف رجال.

كما تأهل على الصعيد الفردى مباشرة اللاعب محمد السيد فى سيف المبارزة الذى تأهل مباشرة عن طريق حصد ذهبية بطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر، واللاعبة ندى حافظ فى سلاح السيف عن طريق التصنيف الأفريقى.

ويعول اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى على عدد من اللاعبين آمالا كبيرة فى حصد ميدالية بالأولمبياد المقبلة.