شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفتح أبوابه لأيمن حفنى حال الرحيل عن الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى مصر المقاصة الباب أمام عودة أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك الحالى لصفوف النادى الفيومى حال رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.

وانتقل أيمن حفني لصفوف نادى الزمالك فى الميركاتو الشتوى الماضى، بناء على رغبته، حيث طلب اللاعب العودة للفريق بغض النظر عن المشاركة فى المباريات من عدمه، وهو ما رحب به النادى الأبيض ليوقع عقدا لنهاية الموسم الحالى.

والتقى ”الخليج 365” مع اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى والمشرف العام لنادى مصر المقاصة، لمعرفة موقف النادى الفيومى من إمكانية عودة أيمن حفنى لصفوف الفريق مرة أخرى بعد نهاية الموسم الحالى.

وقال بكرى سليم إن أيمن حفنى لاعب على أعلى مستوى، وعودته للتدريبات مع الزمالك ضمن الفريق الأول تؤكد استعادته للياقته، ونادي مصر المقاصة فاتح أبوابه لأيمن حفنى فى أى وقت حال رحيله عن الزمالك، مؤكدا أن موهبة أيمن لا تتكرر كثيرا مثله مثل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.