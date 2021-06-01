شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ندى حافظ صاحبة حلم الحصول على ميدالية نسائية فى السلاح بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطمح ندى حافظ، لاعبة منتخب سلاح السيف، فى تحقيق ميدالية نسائية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2021، المقرر انطلاقها شهر يوليو المقبل، حيث تأهلت إلى أولمبياد طوكيو، من خلال النتائج التى حققتها في آخر بطولات التأهيل التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست.

ندى حافظ من مواليد 1997 بدأت لعبة السلاح وهى فى الـ 13 عاما، أول رياضة مارستها هى الجمباز، ثم اتجهت إلى السلاح عن طريق الصدفة، وحققت العديد من الميداليات على صعيد الناشئين والشباب والكبار فى مختلف المحافل الدولية، فضلا عن نجاحاتها على المستوى الدراسى.

وتدرس ندى فى كلية الطب، وتتمنى أن تتخصص فى طب الأطفال، وسبق لها المشاركة فى أولمبياد ريو دى جانيرو، وخرجت من دور الـ64 من منافسات المبارزة فرديا بالسيف العربي.

وقد حققت ندى عدة ميداليات، أبرزها الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح السابر لدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، وذهبية البطولة الأفريقية للناشئين 2015، وبرونزية بطولة بلجيكا 2017، وغيرها من الميداليات العالمية والأفريقية بجانب المحلية.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعبة ندى حافظ فى الصور التالية:



ندى حافظ







