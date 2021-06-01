شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف التعاقد مع نجم صن داونز فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو ملف التفاوض مع الأوروجوياني جاستون سيرنيو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقي، رغم أن اللاعب مازال يمارس ضغوطاً على إدارة ناديه للرحيل والانتقال للأهلي، وطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي من الجميع فى النادي عدم التحدث مع وكيل اللاعب أو التفكير فى التعاقد معه، حتى لو عرض سيرينو الانتقال للقلعة الحمراء، كما يتردد في وسائل الإعلام الجنوب أفريقية الفترة المالية.

ورغم أن تقارير صحفية فى جنوب أفريقيا ذهبت خلال الساعات الأخيرة إلى أن جاستون سيرينو مازال يرغب فى الانتقال للأهلي، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء أغلقوا ملف التفاوض مع اللاعب الأوروجوياني تماماً.

وكشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن رغبة الأوروجوياني جاستون سيرينو فى الانتقال للنادي الأهلي والرحيل عن صفوف صن داونز بسبب الراتب، حيث يأمل اللاعب فى تأمين مستقبله بعد تلقيه عدة عروض من الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية ، وقالت صحيفة: "KickOff" الجنوب أفريقية، إن سيرينو يرغب فى الحصول على 15 مليون راند (عملة البلاد المحلية)، ما يزيد عن مليون دولار ويوازى 17 مليون جنيه مصرى فى الموسم الواحد، وهو ما لا يجده فى صن داونز.

وقال مصدر في القلعة الحمراء، إن الأهلي أغلق ملف سيرينو منذ فترة طويلة يعد التعاقد معه مطروحاً على الساحة الكروية في القلعة الحمراء لعدة أسباب، فى مقدمتها ارتفاع سن اللاعب ( 30 عاماً)، موضحا أن إدارة النادي الأهلي لم تعد مُهتمة بالتعاقد مع نجم صن داونز، مؤكداً أن سيرينو كان مطروحا فترة ما ولكن ملف التفاوض معه لم يعد مُتاحاً حالياً ، وكشف المصدر أن مستوى سيرينو تراجع الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ وهو ما ساهم فى التراجع عن التعاقد معه.

وأضاف المصدر، هناك أسبابا أخرى وراء عدم اهتمام النادى بالتعاقد مع سيرينو، منها عدم رغبة الأهلي فى الدخول فى أزمات مع صن داونز بالتعاقد مع أحد لاعبيه، خاصة أن العلاقة بين الناديين باتت قوية للغاية الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن هناك أكثر من لاعب مُرشح للأهلي الفترة المقبلة ويتم المفاضلة بينهم لاختيار أحدهم، وليس من بين سيرينو.