شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُعيد تقييم الحراس الثلاثة قبل فرمان الاستغناء النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة الراحة من المباريات والتى تصل لأسبوعين لإعادة ترتيب أوراقه، سواء على المستوى الفني باستغلال تلك الفترة لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ضغطا كثيفا للمباريات، ما منع المدير الفني من تصحيح الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون بالشكل الأمثل.

كما يستغل الخواجة الفرنسي تلك الفترة من أجل إعادة ترتيب أوراقه الخاصة بصفقات الموسم الجديد، وكذلك اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم في الميركاتو الصيفى لعدم الاحتياج لهم، أو الإعارات التي سيتم انهائها وإعادة اللاعبين لصفوف الزمالك وفى مقدمتهم مصطفى فتحى ورزاق سيسيه، كما سيعيد كارتيرون تقييم حراس المرمى الثلاثة حتى يتمكن من اتخاذ القرار النهائي بالذى سيتم الاستغناء عن خدماته.

خريطة حراس مرمى الزمالك شهدت تغييرات عديدة الفترة الماضية، فبعدما كان محمد أبو جبل هو الحارس الأساسى للزمالك، تعرض للإصابة بفيرس كورونا ليغيب فترة طويلة ويحصل محمود جنش على فرصة المشاركة ونجح الحارس في تثبيت أقدامه، حتى تعرض للإصابة في الظهر وحصل محمد عواد على فرصة المشاركة ليتمسك بالفرصة ويظل الحارس الأول للزمالك في الفترة الحالية، وهو ما يدفع كارتيرون لإعادة تقييم الحراس وتحديد من سيستمر مع الفريق ومن سيرحل.

ومن المقرر أن يتم الاستغناء عن أحد الحراس الثلاثة لتفادى الأزمات التي حدثت في الفترة الأخيرة بينهم، ورغبة كل منهم فى المشاركة، مع الإبقاء على حارسين فقط على أن يكون الحارس الثالث من الصاعدين.