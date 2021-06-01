رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع إيريك جارسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، ضم إيريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وعبر موقعه الالكتروني، نشر النادي الكتالوني بيانا رسميا جاء فيه: "توصل نادي برشلونة وإريك جارسيا إلى اتفاق للانضمام إلى النادي اعتبارًا من الأول من يوليو".

وأضاف: "سيوقع اللاعب عقدًا حتى نهاية موسم 2025/26 ويتضمن عقده شرط جزائي 400 مليون يورو".

ومن المقرر أن يتم تقديم اللاعب الإسباني اليوم لوسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن جارسيا انضم إلى صفوف برشلونة في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.