سبقها صاروخية في برشلونة.. أهداف النني دائما الأجمل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يُنافس الدولي المصري محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي زملائه بالفريق على جائزة صاحب أفضل هدف خلال الموسم المنقضي 2020-2021 لمدفعجية لندن.

وسجل النني هدفاً صاروخياً في شباك دوندالك ببطولة الدوري الأوروبي في المباراة التي انتهت بنتيجة (4-2) للفريق الإنجليزي.

ووضع الموقع الرسمي لأرسنال 10 أهداف كأفضل ما سجل الفريق خلال الموسم الماضي، ليقوم الجمهور باختيار أفضلهم عن طريق التصويت المباشر.

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لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسجل خلالها محمد النني هدفًا رائعا، فسبقها عدة مرات من قبل، حين زار شباك فريق فيورنتينا حين كان لاعبا في صفوف بازل السويسري.

واستطاع النني أن يقدم مباراة رائعة ضد فيورنتينا بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي التي تعادل فيها الفريقين بنتيجة 2-2.

وجمع النني بين الإبداع في الملعب عن طريق تسجيل هدف التعادل لفريقه الذي منحهم التأهل لدور خروج المهزوم، إضافة إلى الأرقام الرائعة.

ونشر وقتها الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي إحصاءات لاعبي الفريقين خلال المباراة، حيث شهدت حصول النني على أعلى معدل دقة في التمرير بنسبة 96% من التمريرات التي لعبها خلا لالمباراة.

وأتي الهدف الذي سجله النني في المباراة من محاولة التسديد الوحيد التي لعبها على المرمى وهو ما يعني أن دقة التسديد بالنسبة للاعب 100%.

في العام التالي ومع انتقاله إلى فريق آرسنال الإنجليزي شهد موسم 2016، سجل النني الهدف الأول في مسيرته مع الفريق اللندني ، في مرمى برشلونة خلال مواجهة الفريقين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستقبل النني تمريرة من جانب أليكسيس سانشيز ليسددها بشكل مباشر في المرمى محرزا هدف التعادل لأرسنال بكرة عجز تير شتيجن عن التعامل معها.

وكانت تلك المباراة تعد الأول لمحمد النني مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

وفاز هذا الهدف وقتها بجائزة الأفضل في الموسم، من قبل جمهور ارسنال، بعدما حصل النني على 34% نسبة تصويت لصالحه، وفقاً للموقع الرسمي للنادي فيما جاء هدف أرون رمسي في توتنهام بالمركز الثاني بنسبة تصويت 14%.

واستمرار لمسلسل الأهداف الرائعة، سجل النني هدفا لمنتخب مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2017، في المباراة التي خسرها المنتخب الوطني وضاعت فرصة تحقيق اللقب القاري.

في الدقيقة 21 تلقى محمد صلاح الكرة من عمر وردة ومرر ببراعة من وسط الدفاعات الكاميرونية لتصل إلى النني الذي قررا التصويب في مرمى اندوا الذي لم يجد معها حلا لتسكن الشباك.