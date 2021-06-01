مجاهد: لن أترشح للانتخابات.. السوبر بعد نهاية الموسم.. واستكمال المؤجلات شرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد السوبر المحلي، بجانب نسبة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والجدل حول حسم لقب بطولة دوري 99 بين الأهلي والزمالك.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال مجاهد: "الخمس أسابيع الأخيرة من بطولة الدوري (بعد الجولة 29) لن يتم لعبها قبل استكمال الأهلي وبيراميدز لجميع مؤجلاتهم، ومن المقرر أن يتم خوض آخر 5 جولات بالبطولة خلال الفترة بين 10 أغسطس وحتى 26 من الشهر ذاته".

وأضاف: "تعاهدنا أمام الأندية أن يتم لعب آخر جولتين ببطولة الدوري في نفس التوقيت وذلك للأندية التي تعاني من نفس الظروف، ولن يتم تغيير مواعيد آخر 3 جولات بالدوري فور الإعلان عنها".

وتابع: "وضعنا عدة سيناريوهات لإنهاء بطولة الدوري، السيناريو الأول أن ينتهي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس، أو يتم المد حتى نهاية أغسطس لـ7 سبتمبر".

وبسؤاله عن طلب الأندية خاصة الزمالك بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، أجاب: "ردي على حسين السيد (ممثل الزمالك في اجتماع الأندية) عندما تحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص، أنه لابد من الاتزام أيضًا بالمصلحة العامة بشأن اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم يوم 30 يونيو الجاري.. قد تجد نفسك في مشكلة أن تستكمل باقي البطولة بدون لاعب بحجم فرجاني ساسي".

وردا على سؤال متعلق بتعديل الجدول والإعلان عنه، قال: "قد نضع جدول مباريات شهر أغسطس، لكن ماذا لو استكمل المنتخب الأولمبي مشواره في بطولة الأولمبياد ونافس على ميدالية؟! حينها سيتم مد الدوري للنصف الثاني من شهر سبتمبر.. أسوأ الأحوال قد ننهي الدوري يوم 26 أغسطس بدون الكأس".

وواصل: "حتى الخامس والسادس من شهر أغسطس المقبل جدول الدوري معلن ولم يحدث تغيير حتى الآن، لكن قد يتم التعديل للأهلي بترحيل يوم أو أكثر".

وتابع: "خلال فترة الأولمبياد سيخوض الأهلي وبيراميدز مبارياتهم التي وافقوا على تأجيلها، لكن لن يتم تحديد الطرف الثاني أمام الأهلي وبيراميدز في الوقت الحالي لمراعاة تواجد بعض اللاعبين مع المنتخب الأولمبي، بعد الإعلان عن قائمة الفراعنة سيتم تحديد ترتيب المباريات".

وبسؤاله عما إذا كان الزمالك أعلن انسحابه من المنافسة خلال الجلسة، أجاب: "لم يحدث مطلقا خلال الاجتماع.. (مش بنلعب في دورة رمضانية)".

وردا عما إذا كان هناك اقتراحات للعب الدوري الموسم المقبل من مجموعتين أو مجموعة واحدة، قال مجاهد: "(كل واحد يفكر زي ماهو عاوز) لا يجوز تسليم المجلس المنتخب (افتكاسات)، قولا واحدا الدوري المصري من 18 فريق يلعب على دورين بشكل طبيعي".

وأردف: "قوائم الأندية ستتكون من 30 لاعبا (بينهم 5 أجانب) وهناك تفكير لأن يتم ضم 5 لاعبين من مواليد 99 و 2000".

وعن احتمالات المد للجنة الثلاثية، قال: "احتمالات المد لفترة قصيرة واردة، الانتخابات من المقرر إقامتها بعد الدورة الأولمبية، ولا أفكر في خوض الانتخابات (احتمالات ترشحي 0%)".

وبسؤاله عن موعد إقامة السوبر المحلي (بين الأهلي وطلائع الجيش)، أجاب: "كان من المفترض أن يتم خوض السوبر يوم 1 يوليو، ولكن التوقيت لم يكن مناسبا للرعاة، كان هناك تفكير للعب المباراة خارج مصر مثلما حدث من قبل، لكن تم التأجيل في الوقت الحالي للاتفاق مع الرعاة.. السوبر بعد نهاية الموسم".

وعن الجدل المثار حول لقب بطولة دوري 99، قال: "كل ما يتم تحديد لها موعد تحدث ظروف ما ويتم التأجيل.. إذا استطعنا سيتم لعبها قبل نهائي كأس مصر للشباب ( المقرر له يوم 12 يونيو).. إذا لم نستطع فسنقرر الوضع حينها".