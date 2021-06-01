المندوه: المفاوضات ستوضح إن كان ساسي يحب الزمالك أم "أونطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، على ملف التجديد للدولي التونسي فرجاني ساسي، مشيرًا إلى أن هناك مبدأ تطبقه اللجنة من أول يوم وهو من يرغب في الزمالك فالنادي يرغب في وجود والعكس.

وقال المندوه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" في معادلة إن فرجاني ساسي نجم كبير لكن الزمالك مشارك بجزء كبير في هذه النجومية، لذلك فالجماهير لها جزء كبير عند فرجاني".

وتابع:" حين نأتي ونجلس على طاولة المفاوضات يجب أن يوضع في الاعتبار أنك تلعب لنادي الزمالك الكبير ".

وأوضح، أن كل الجماهير في كل مكان تسأل عن ملف فرجاني وموعد التجديد، لافتًا أن المفاوضات ستوضح ان كان فرجاني ساسي يحب الزمالك فعلا أم "اونطة".

وأتم المندوه تصريحاته: "المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي تسلم اللاعب جزء كبير منها خلال الأيام الماضية، وتم تحويل الأموال إلى حسابه".