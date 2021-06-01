الزمالك: سنستطلع رأي كارتيرون بشأن مؤجلات باقي الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أنه طالب في اجتماع اتحاد الكرة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية وخوض جميع الأندية لمبارياتها المؤجلة.

وأضاف السيد في تصريحات لقناة الزمالك:" لم أصرح عقب اجتماع اتحاد الكرة بانسحاب الزمالك من الدوري بسبب عدم خوض بعض الفرق لمبارياتها المؤجلة".

وتابع :" ما قلته بالنص " قد نجد صعوبة بالغة في عدم القدرة في استكمال الدوري إلا بعد أن تقوم باقي الأندية بلعب المؤجلات".

وأوضح، أن فكرة إلغاء الدوري مرفوضة ولم نتطرق لها في اجتماع اتحاد الكرة ، لافتًا أن الأندية أجمعت على عدم خوض المباريات بدون اللاعبين الدوليين باستثناء الأهلي.

وأكمل:"من وجهة نظري إنهاء الدوري في 15 او 25 أغسطس المقبل سيكون صعب والبطولة ستستمر حتى شهر سبتمبر المقبل".

وأتم السيد:" سنستطلع رأي كارتيرون في لعب مباريات بالدوري قبل خوض باقي الأندية مؤجلاتها".