برشلونة يتعاقد مع إيريك جارسيا رسميا

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا التعاقد مع اللاعب إيريك جارسيا قادما من مانشستر سيتي في ثاني صفقاته بعد ضم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.



ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أعلن من خلاله التعاقد مع اللاعب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

جاء ضم جارسيا، ليصبح ثاني دعم في الميركاتو الصيفي لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد، في صفقة انتقال حر قادما من بطل إنجلترا.

برشلونة أعلن يوم الإثنين تعاقده رسميا مع الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق في صفقة انتقال حر أيضا، بعد انتهاء عقده مع النادي السماوي.